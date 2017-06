‘It Comes at Night’: wanneer een mens griezeliger is dan een zombie

Is de 28-jarige Trey Edward Shults de toekomst van de Amerikaanse auteursfilm? Zijn intense regiedebuut Krisha creëerde wereldwijd hoge verwachtingen, en met It Comes at Night lost hij die nu moeiteloos in. Is het een horrorfilm? Dat hangt vooral af van uw definitie van het genre, maar wij kregen het er alleszins ijs-, ijskoud van.

Op papier lijkt It Comes at Night op een klassieke zombieprent: een mysterieuze epidemie verandert mensen in zwartogige, hoogst besmettelijke gedrochten. Een familie probeert in de bossen te overleven. Maar van bij de openingsscène wordt meteen duidelijk dat de nadruk niet op de zombies zal liggen, maar wel op het monster dat in ieder van ons huist. De zieke opa die de film opent, krijgt van zijn eigen schoonzoon (Joel Edgerton) genadeloos een kogel door de kop gejaagd. Kleinzoon Travis (Kelvin Harrison Jr.) kijkt geschokt en machteloos toe van achter zijn gasmasker – zijn sprekende ogen zijn de emotionele toegangspoort tot deze donkere thriller. Hoe kan zijn vader zoiets over zijn hart krijgen?