‘Ik wil hier vergeten, maar alles komt terug’

"Normaal vertonen we geen films die te zeer inspelen op wat de kijkers zelf hebben meegemaakt”, waarschuwen de mensen van Cinemaximiliaan. Het project begon twee jaar geleden in het Maximiliaan­park, met pop-up­filmprojecties in het vluchtelingenkamp. Vandaag heeft de vzw een eigen projecthuis in Molenbeek.

Vandaag staat Stranger in Paradise van de Nederlandse cineast Guido Hendrikx op het programma. De hybride documentaire in drie delen is gedraaid op de grens van het continent, in het Italiaanse stadje Siculiana. In een onthaalklas ontvangt de Vlaamse acteur Valentijn Dhaenens er groepjes vluchtelingen, ­telkens met een ander petje op.