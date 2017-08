'Een kinderfilm mag hard zijn'

“Help! Waarom zitten de vlinders en mieren nog niet in hun pak?” In De Vaartkapoen, hartje Molenbeek, heerst net iets meer chaos dan anders. Het Brusselse gemeenschapscentrum doet dezer dagen dienst als filmset. Regisseur Dorothée ­­Van Den Berghe, bekend van Meisje en My Queen Karo, draait hier enkele sleutel­scènes van Rosie en Moussa, naar het gelijknamige kinderboek van Michael De Cock, baas van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, en tekentalent Judith Vanistendael. Over Rosie dus, een meisje dat met haar moeder naar een woonblok in Brussel ­verhuist nadat haar vader in de gevangenis belandt.