'Cars 3': de film waar u als ouder niet aan ontsnapt

De bejubelde animatiestudio Pixar heeft met Toy Story 2 en Toy Story 3 al bewezen dat het vervolgfilms kan maken die het origineel overtreffen. Maar er was ook Cars 2, de wat rare sequel uit 2011 waarin de pratende racewagen Lightning McQueen (Owen Wilson) moest opdraven in een vergezochte spionagesetting. In deel drie gaat het weer over de rally zelf. Het verhaal leunt meer aan bij de originele Cars uit 2006. Maar deze keer geen zeemzoete vertelling over vriendschap. Wel over minder evidente levensproblemen als verandering en leren loslaten. En dat op kindermaat.

Girl Power Lightning McQueen wil opnieuw koste wat het kost winnen van zijn nieuwe rivaal Jackson Storm (Armie Hammer), een wagen regelrecht uit de wereld van Tron. Maar gaandeweg wordt duidelijk dat McQueen is uitgerangeerd. Tegenwoordig is hij de oldtimer die niet meer op kan tegen de allernieuwste spitstechnologie. En jawel, dat doet pijn. ©RV/Disney•Pixar

In plaats van de eer aan zichzelf te laten, wil McQueen een laatste kans. En die krijgt hij, zolang hij maar traint met de nieuwbakken Cruz Ramirez (Cristela Alonzo). Ooit was het ook haar droom een echte racewagen te worden, maar ze had faalangst. Dat feit – en niet dat ze een meisje is – is een sterke plot. Dat racen (of auto’s) een mannenzaak zouden zijn, komt niet aan bod. Zo wordt Cars 3 een New Hollywood Girl Power-film, zonder er de nadruk op te leggen. Het vervolg laat zich, op een paar mooie verrassingen na, helemaal raden.

©RV/Disney•Pixar Het vrolijke tegenwicht komt deze keer niet van de roestige Mater, die een veel kleinere rol kreeg toebebeeld. Regisseur Brian Fee kiest in zijn debuutfilm voor visuele humor, met wagens die al fitnessend de bumpers losgooien of aan yoga doen. 'Carmaste', dat soort dingen.