‘Blade Runner 2049’: sequel met ballen zo groot als het atomium

Toen we na de persvisie van Blade Runner 2049 weer buiten stapten uit het Kinepolis-complex op de Heizel, stonden we plots oog in oog met het Atomium, en konden we maar één ding denken: de ballen van Denis Villeneuve (Arrival) zijn verdorie nog groter dan die van het Brusselse monument. Want één ding is zeker: niet iedereen gaat deze film kunnen smaken. Blade Runner 2049, dat zich dertig jaar na de eighties-klassieker van Ridley Scott afspeelt, zwicht niet voor de commerciële druk die het reusachtige budget van bijna 160 miljoen euro met zich meebrengt. Integendeel: hij blijft trouw aan het – anno 2017 erg zeldzaam geworden – contemplatieve ritme van het origineel, de melancholische sfeer, en vooral de filosofische ondertoon.

Share Deze sequel creëert alleen maar méér vragen – en gelukkig zijn die minstens even boeiend Villeneuve geeft anderzijds ook niet toe aan de verwachting om eindelijk antwoorden te geven op de vele vragen die Scott in 1982 opwierp. Integendeel: deze sequel creëert alleen maar méér vragen – en gelukkig zijn die minstens even boeiend.

Blade Runner ging altijd over hoe de replica’s (androïde wezens die nauwelijks van de mens te onderscheiden zijn) eigenlijk menselijker zijn dan mensen. De metafoor voor de dynamiek tussen onderdrukkers en onderdrukten, geprivilegieerden en kansarmen, is tijdloos. Villeneuve borduurt verder op dat thema door de zwakken deze keer ook tegen elkaar op te zetten. En opnieuw vraagt hij ons: wat is een mens? En wat betekent het om een ziel te hebben? Een vraag die in de 35 jaar tussen het origineel en de sequel alleen maar relevanter geworden is, gezien de vooruitgang van artificiële intelligentie.

Slaven uit een labo Ryan Gosling speelt K. – is zijn naam een liefkozende verwijzing naar auteur Philip K. Dick, die het boek schreef waarop Blade Runner terugging? Net als Rick Deckard in het origineel is hij een blade runner, een politieagent die gespecialiseerd is in de jacht op replica’s. Zijn job wordt plots een stuk ingewikkelder wanneer hij tijdens een missie op een geheim stoot dat de hele maatschappelijke orde zou kunnen verstoren. Mensen behandelen replica’s als slaven, omdat ze nu eenmaal niet in een baarmoeder maar in een labo zijn ontwikkeld. Maar als K’s ontdekking naar buiten komt, zou de mensheid wel eens verplicht kunnen worden om onder ogen te zien dat replica’s niet zomaar objecten zijn.

Share De muziek van Nolan-componist Hans Zimmer klinkt als een op hol geslagen machine Villeneuve vraagt journalisten expliciet om niets van het verhaal prijs te geven – een tikje bizar, aangezien een van de grootste onthullingen al na enkele minuten gebeurt, maar goed. Wij willen eigenlijk ook niets liever dan dat u als een onbeschreven blad de zaal binnengaat. Laten we het dus hierop houden: de film bevat echo’s van het Bijbelse verhaal van koning Herodes, het sprookje van Pinokkio en Denis Villeneuves eigen film Incendies.