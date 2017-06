‘Bar Bahar’: Vijftig tinten kleur in Tel Aviv

Auteurs, kunstenaars en filmmakers die zich wagen aan een verhaal over het Israëlisch-Palestijnse conflict, begeven zich in een mijnenveld. Daar kan Bar Bahar -regisseuse Maysaloun Hamoud van meespreken. Ze werd de eerste Palestijn in zeventig jaar die een fatwa over zich kreeg afgeroepen, omdat vrome moslims niet gediend waren met de manier waarop de islam wordt geportretteerd, namelijk als een instelling die vrouwen beperkt in hun vrijheid en autonomie.

Geen pamflet

Het nachtleven in Tel Aviv is daar één van. De stad aan de mediterrane kust is evengoed één van de hoofdrolspelers in Bar Bahar, en Hamoud brengt ze in al haar veelzijdigheid in beeld. Het is een land van Oz voor jonge mensen die de beklemmende samenleving van het platteland willen ontvluchten, en Hamoud schuwt de sex, drugs & rock-n-roll niet. Tel Aviv blijkt het Berlijn van het Midden-Oosten te zijn: kleurrijk, vrijdenkend, hoopgevend. Maar met een rauw kantje en een donkere geschiedenis, want zelfs vrijbuiters kunnen besmet raken door religieus conservatisme.

Hamoud is duidelijk niet bang om een standpunt in te nemen, maar Bar Bahar is geen pamflet: haar film wordt niet bevolkt door politieke archetypen, maar door echte mensen. Daarom zou het zonde zijn als Bar Bahar wordt overschaduwd door extreme meningen, want de Palestijnse filmmaakster toont net de vijftig tinten kleur die je terugvindt in Tel Aviv. Zo doet ze de Engelse titel van haar film, In Between, alle eer aan: zoals Laila, Salma en Noor zich tussen een beklemmende en een vrijzinnige wereld bevinden, zo toont Hamoud aan dat de Israëlische stad de brug kan maken van een donkere geschiedenis naar een hoopvolle toekomst.

DRAMA

Van: Maysaloun Hamoud

Met: Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura

Duur: 1u36