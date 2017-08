‘Atomic Blonde’: de ultieme neon noir ★★★★☆

Dat is zowat alles wat we ons nog herinneren van de plot van Atomic Blonde . Veel kijkers en critici zullen de film van David Leitch – ex-stuntman, en de helft van het regisseursduo achter John Wick – daarom als ‘leeg’ of ‘hol’ omschrijven. Ze hebben geen ongelijk. Het verhaal is een zootje, de film telt twee plottwists te veel, en de personages hebben weinig diepgang. Een kwartier na de aftiteling kun je al niet meer vertellen waarom Sofia Boutella nu precies in deze film zit, een halfuur later kun je de ontknoping niet meer reconstrueren.

Een Koude Oorlog zorgt voor Koude Mensen. In Atomic Blonde kruipt Charlize Theron in de huid - en het dagelijkse ijsbad - van Lorraine Broughton, een MI6-agente die, vlak voor de Muur ineenstort, van haar chefs (vertolkt door Toby Jones en John Goodman) de opdracht krijgt om een dubbelspion op te sporen in het verdeelde Berlijn. James McAvoy speelt David Percival, haar mannetje ter plaatse, terwijl Broughton ondertussen de vrouwenliefde bedrijft met haar Franse collega Delphine (Sofia ‘ The Mummy ’ Boutella) en de halve DDR op stelten zet.

Maar wat maakt dat ook uit? Atomic Blonde is een veel eigenaardiger en, zo je wil, origineler beestje. Gegrond in een historisch hoofdstuk uit de recente geschiedenis - het gespleten Berlijn en de afbrokkelende Sovjet-Unie – maar ingekleed als een geësthetiseerde, retrofuturistische versie daarvan. Atomic Blonde is géén film over het uiteenvallen van het Oostblok; Atomic Blonde is een creatieve, eenentwintigste-eeuwse pulpversie daarvan.

De kwaliteiten van Atomic Blonde liggen dus niet in het verhaal, maar wel in de manier waarop dat verhaal verteld wordt. In casu: onder blauwe neonlichten, met New Order en Flock of Seagulls op de soundtrack, en in een haast nostalgisch Berlijn waarvan de groezeligheid wordt geromantiseerd. Leitch neemt de stijl van oude film noirs – rokerige kamers, scherpe contrasten en weinig licht – en lengt dat aan met postmoderne collagetechnieken die hij van Romeo + Juliet-collega Baz Luhrmann heeft afgekeken. Noem Atomic Blonde gerust een 'neon noir'.

Charlize Theron is daarbij weergaloos als femme fatale, een rol die ze, gezien haar talent voor vuistgevechten, nogal letterlijk opneemt. Ze is tegelijk de onbetrouwbare verleidster, in sexy lingerie, én de cynische antiheldin, die verdwaalt in een door chaos en leugens geregeerde wereld. In die zin zit de rommelige plot van Atomic Blonde wél goed in elkaar, en krijgt de film zelfs een actuele lading. Haar tegenpool is James McAvoys Parcival, de flamboyante en scrupuleuze spion die de Berlijnse levensstijl heeft omarmd. Het samenspel tussen de twee leidt de kijker moeiteloos doorheen de doolhof van het verhaal.