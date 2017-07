"20 jaar geleden was 'Valerian' technisch onmogelijk"

Kort voor de vertoning van Valerian and the City of a Thousand Planets aanvangt in het studiocomplex Cité du Cinéma, even boven Parijs, wandelt een man de zaal in. Kort, grijs haar, baardje, vaalzwart Valerian-T-shirt gespannen om de buik. "Hello, my name is Luc", zegt hij tegen het handjevol bezoekers, dat opkijkt. "I wish you a funny time in space."

Luc Besson. De 58-jarige Franse regisseur die het misdaad- en sciencefictiongenre in de jaren negentig nieuw, meer frivool leven inblies. Met films als Léon, over de stoïcijnse huurmoordenaar die bevriend raakt met een klein meisje uit zijn portiek: het debuut van Natalie Portman.