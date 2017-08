Zwoele tropen of een zeilboot op het droge? Deze tien expo's mag u deze week niet missen

U loopt snel verloren in de wondere wereld van de beeldende kunst? Geen paniek: De Morgen stippelt voor u elke week het boeiendste parcours uit.

1. Lionel Wendt/Ceylon De foto's van Lionel Wendt tonen een onwerkelijke schoonheid. Ze zijn tijdloos, intiem, sensueel, maar nooit erotisch. Mytisch, alsof ze altijd ergens in je onderbewustzijn bewaard hebben gelegen. Zwoele dromen uit de tropen, te zien in Amsterdam. Lees hier ons verslag over Lionel Wendt/Ceylon. Tot 3/9 in Huis Marseille, Amsterdam. huismarseille.nl ©Lionel Wendt

2. Ijsselbiënale Een zeilboot op het droge? De toeschouwer weet meteen wat dat betekent: hier op de Groene Geul, vlakbij de IJssel, kan en zal ooit water komen. De boot van kunstenaar Maze de Boer is maar één van de kunstwerken die te zien is op de allereerste IJsselbiënale, een kunstroute langs de IJssel die in het teken staat van klimaatverandering. Te doen met de wagen, veel beter te voet of te fiets. Met acht veerpontjes ook. Lees hier ons verslag over de IJsselbiënale. Tot 24/9 langs de IJssel, Nederland. ijsselbiennale.nl Maze de Boer op Ijselbiënale ©rv

3. Het afwezige museum "Waarom zijn musea zo stil?", werpt WIELS-directeur Dirk Snauwaert op. Zijn Brusselse kunsthuis viert zijn tiende verjaardag en wil iedereen wakker schudden. Musea zijn hem te conservatief en te stil. Te afwezig. Daarom smijt WIELS er een eclectische overzichtstentoonstelling tegenaan met liefst 47 artiesten. Een van de meest spraakmakende tentoonstellingen van dit jaar gaat zijn allerlaatste dagen in. Lees hier ons interview met Dirk Snauwaert.

Lees hier over de voorbereiding van Het afwezige museum, een titanenwerk. Tot 13/8 in WIELS, Vorst. wiels.org ©rv WIELS

5. Verlust der Mitte De matrassen lijken beslapen, maar dat zijn ze niet. De gsm laadt voor niemand op. Verlust der Mitte verwart de bezoekers van het S.M.A.K., net omdat niets is wat het lijkt, in deze expo die over meer dan vluchtelingen gaat. Geroemd als één van dé tentoonstellingen die u dit jaar moet zien. Lees hier ons verslag over Verlust der Mitte. Tot 27/8 in S.M.A.K., Gent, smak.be ©Illias Teirlinck

6. Documenta 14 Deze vijfjaarlijkse hoogmis van actuele beeldende kunst vindt dit jaar uitzonderlijk niet enkel plaats in Kassel, maar ook in Athene, het symbolische hart van de wereldwijde crisis. Onzekerheid en polarisatie worden vertaald in pakweg een fotoreeks vanuit Athene, of een video van Bill Viola waarin wachtende mensen een machteloze massa verworden. Kunst met de vinger aan de pols, honderd dagen lang. Lees hier ons verslag over Documenta 14 en de Belgische kunstenaars die er te zien zijn. Lees hier ons interview met Dieter Roelstraete, een ex-punker die het schopte tot co-curator van Documenta 14. Tot 17 september in Kassel. documenta14.de The Parthenon of Books door de Argentijnse kunstenares Marta Minujin ©EPA

7. Richard Deacon De Britse beeldhouwer Richard Deacon won ooit de prestigieuze Turner Prize, en mocht naar Documenta en de Biënnale van Venetië. Aan die indrukwekkende lijst voegt hij nu het Antwerpse Middelheim-museum toe, met zijn expo Some time. De houten sculptuur die hij jaren geleden voor het prachtige openluchtmuseum maakte, is tot zijn grote spijt helemaal verrot. Maar daar heeft Richard Deacon nu een oplossing voor gevonden. Lees hier ons interview met Richard Deacon. Tot 24 september in Middelheimmuseum, Antwerpen, middelheimmuseum.be. ©rv Werner J. Hannappel

8. How Beautiful It Is and How Easily It Can Be Broken De prijs voor mooiste titel is bij deze alvast gereserveerd door deze expo in het Gentse S.M.A.K. Wim Lambrecht ging daarvoor op zoek naar kwetsbare kunstwerken. "Ze zijn ontsproten aan de koorts van de maker, hopend hun weg te vinden. Maar ze kunnen verdwijnen in de plooien van de anonimiteit." Een fijne verzameling, met werk van Philip Aguirre, Honoré d'O, Lili Dujourie en vele anderen. Tot 1/10 in S.M.A.K., Gent. smak.be ©Dirk Pauwels

9. .tiff Wie dezer dagen naar het Antwerpse Rivierenhof trekt, kan daar de oogst van vijf jaar .tiff bewonderen, het magazine voor jong Belgisch fototalent. Vijf jaargangen met telkens 10 jonge fotografen barstensvol talent, dat is goed voor 50 foto's op de openluchttentoonstelling in het park. Lees hier ons verslag over .tiff. Tot 8/10 in Rivierenhof Antwerpen. fotomuseum.be . ©Miles Fischler