Ode aan zwarte kunst: zwartekracht in het Tate Modern

"Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we are free at last!" Als gongslagen klinken de woorden van Martin Luther King over de tentoonstelling Soul of a Nation. Art in the Age of Black Power. Tussen de portretten van de zwarte bokser Jack Johnson en schrijver James Baldwin, een manshoge gebalde vuist van mahoniehout en een schilderij met Ku-Klux- Klan-figuren lopen de rillingen over je rug. Zelfs 54 jaar nadat King zijn I Have a Dream-rede voor het Lincoln Memorial uitsprak.