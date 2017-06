Zadie Smith, Max Porter en Juli Zeh maken kans op Europese literatuurprijs 2017

De Hongaarse auteur László Krasznahorkai, de Italiaanse Margaret Mazzantini, de Britten Max Porter en Zadie Smith, en de Duitse Juli Zeh zijn geselecteerd voor de shortlist van de Europese Literatuurprijs 2017. Dat is deze avond bekendgemaakt in Spui25 in Amsterdam. De prijs is een bekroning voor de beste hedendaagse Europese roman die in 2016 in Nederlandse vertaling is verschenen.

De vakjury onder leiding van Anna Enquist selecteerde vijf titels voor de shortlist van de Europese Literatuurprijs. Het gaat om 'De melancholie van het verzet' van László Krasznahorkai, 'Schittering' van Margaret Mazzantini, 'Verdriet is het ding met veren' van Max Porter, 'Swing time' van Zadie Smith en 'Ons soort mensen' van Juli Zeh.



Zevende uitreiking

De Europese Literatuurprijs wordt op 2 november voor de zevende keer uitgereikt. De prijs is goed voor een bedrag van 10.000 euro voor de schrijver en 5.000 euro voor de vertaler van het bekroonde boek.



De Europese Literatuurprijs is een initiatief van Academisch-cultureel Centrum Spui25, Athenaeum Boekhandel, het Nederlands Letterenfonds en het Nederlandse weekblad De Groene Amsterdammer.