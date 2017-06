Wie zoekt, die vindt kunst

Münster, op drieënhalf uur rijden van Brussel, voldoet aan het cliché van de Duitse Ordnungspolitik, de liefde voor norm en regelmaat. Na de Tweede Wereldoorlog werd Münster heropgebouwd om er opnieuw zo uit te zien als voor de oorlog. Een echte arbeidersklasse is er nooit geweest (de universiteit is de grootste werkgever), en het katholicisme zwaait nog steeds de plak.

De eerste editie van Skulptur Projekte in 1977 ging dan ook de geschiedenis in als reactie tégen dit conservatieve gedachtegoed. Nog voor de ­opening reageerden de bewoners van Münster heel sterk op een abstract kunstwerk dat in hun stad werd geïnstalleerd.