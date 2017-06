Waarom Parijs nog lang zal mogen wachten op het beloofde kunstwerk van Jeff Koons

In november werd met veel tamtam bekend gemaakt dat de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons een kunstwerk aan de Franse hoofdstad zou doneren ter nagedachtenis van de slachtoffers van de terreuraanslag in 2015. Het werk, Bouquet of Tulips, zou in de lijn liggen van de gigantische ballonachtige sculpturen die Koons wereldbekend maakten en een prominente plaats krijgen in Parijs.