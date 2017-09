Waarom elke kunstfanaat zich naar Tilburg moet reppen

Hè? Waar? In Tilburg? Onmogelijk! Dat waren 25 jaar geleden toch de eerste gedachten, toen bleek dat ze in de cultuur arme textielstad een nieuw centrum voor hedendaagse kunst aan het bouwen waren.

Toch opende op 12 september 1992, in een verbouwde fabriek in de Noord-Brabantse stad, precies zo'n centrum: museum De Pont. En wat blijkt: anno 2017 is het uitgegroeid tot een van de beste, mooiste en geslaagdste kunstinstituten in Nederland en ver daarbuiten. Het verhaal van het jubilerende museum, waarvoor de Nederlandse prinses Beatrix zaterdag 16 september een spiegelend buitenbeeld van Anish Kapoor onthult, is relatief eenvoudig te vertellen.