Van gangsterkoppel Bonnie & Clyde, dat in 1934 neergekogeld werd in Louisiana, tot Grace Kelly, die in 1982 met haar wagen uit de bocht vloog in de Alpen. Voor zijn werk Crossroads fotografeerde Christophe Rihet de plaatsen waar bekende figuren verongelukten of vermoord werden. De Morgen Magazine focust dit weekend op deze bijzondere reeks.

Dossier DM Video De beste video's van De Morgen verzameld. Lees alle artikels