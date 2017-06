Verkwanseld erfgoed of mislukte pareltjes? Deze tien expo's mag u deze week niet missen

U loopt constant verloren in de wondere wereld van de beeldende kunst? Geen paniek: De Morgen stippelt voor u elke week het boeiendste parcours uit.

1. Art Is Comic Kunst die zich verhoudt tot de socio-politieke realiteit hoeft niet altijd zwaarbeladen te zijn. Met de expo Art Is Comic toont het MIMA dat lichtvoetige kunstwerken in een museum even goed gedijen als op straat of op Instagram. Figuratieve kunst voor een breed publiek. Lees hier ons verslag over Art Is Comic. Tot 31/12 in MIMA, Brussel. mimamuseum.eu ©Thomas Legrève

2. Save/Change the City - Unbuilt Brussels #01 Wist u dat de Brusselse Noordwijk ooit een levendige, volkse buurt was zoals de Marollen? Tot ze daar een zakendistrict gingen bouwen. En wist u dat het Zuidstation niet altijd een in gele baksteen opgetrokken bunker was? Ooit stond er een groots neoklassiek stationsgebouw, dat na de oorlog onbarmhartig werd gesloopt. Een nieuwe expo toont hoe de hoofdstad haar erfgoed verkwanselde, alle acties en affiches ten spijt. En het laat zien hoe Brussel er had kunnen uitzien. Lees hier ons verslag over Save/Change the City - Unbuilt Brussels #01. Tot 24/9 in CIVA, Brussel. civa.brussels 4. Reclameaffiche voor rondleidingen georganiseerd door ARAU. ©RV Luc Nagels

3. Sprung a Leak Twee menselijke robots, een robothondje en een fontein: daarmee schrijft Cécile B. Evans een geautomatiseerd theaterstuk. De Belgisch - Amerikaanse kunstenares staat veelal stil bij de impact van technologie op ons leven. In Sprung a Leak vertelt ze over datalekken, aanslagen en politieke schandalen. Een bijzondere performance over het spanningsveld tussen het uitvallen van technologie en menselijke emotie. Tot 19/11 in Museum M, Leuven. mleuven.be ©Thomas Legrève

4. De ontdekking van Mondriaan Liefhebbers van moderne kunst keken al een tijdje verlekkerd uit naar de expo De ontdekking van Mondriaan. De beste componist van de 20ste eeuw, vindt curator Benno Tempel. "Toch begrijpt nog lang niet iedereen wat er nu zo geniaal is aan al dat rood-geel-blauw." We kunnen hier alvast verklappen dat gaat over ritme, beweging en harmonie. "Ik zou het mooi vinden als mensen hier buiten komen met het gevoel alsof ze net vijf koppen koffie na elkaar hebben uitgedronken.” Lees hier ons interview met curator Benno Tempel over het genie Mondriaan. Tot 24/9 in Gemeentemuseum, Den Haag. gemeentemuseum.nl De ontdekking van Mondriaan in Gemeentemuseum. ©ANP

5. Het Wilde Ding Bij Maarten Van Severen denkt u wellicht aan uitgepuurd en minimalistisch design. Maar Het Wilde Ding legt de, welja, wilde ziel van de gevierde ontwerper bloot: een hout zonder vernis zodat de vlekkerige tafel herinnert aan de feestelijke avond nacht, of opgeschuurde aluminium meubels. Want het laatste wat Van Severen wil, is tamme consumptie objecten maken. Als toemaatje krijgt u ook nog ontwerpen en kunstwerken van andere Grote Namen als Dirk Braeckman en Berlinde De Bruyckere te zien, die steeds in verband staan met Van Severens werk. Tot het voorjaar van 2018 in het Design Museum, Gent, designmuseumgent.be 'Forest', een foto die designer Maarten Van Severen in 2002 tentoonstelde in de galerie van Johan De Coker. ©rv Maarten Van Severn

6. Patrick Van Caeckenbergh, Les Loques de Chagrin (De Smartlappen) Op volstrekt unieke en intrigerende wijze schematiseert, catalogiseert en brengt Patrick Van Caeckenbergh de wereld in kaart. Zijn nieuwste expositie, die bijna afgelopen is, gaat over het menselijk lichaam, de voedselketen, kosmologie en de evolutietheorie. Zijn oeuvre is als een boom, zegt Van Caeckenbergh zelf: alles is met elkaar verbonden en regelmatig groeien er nieuwe scheuten aan. Et voila. Tot 1 juli, Zeno X in Antwerpen. zeno-x.com Collage van De Gulzige Slang, Patrick Van Caeckenbergh ©Zeno X Gallery

7. Fabulous Failures Omdat perfectie dodelijk saai is, wijdt de Brusselse Botanique een hele expo aan 'mislukte' kunst. Nooit gedacht dat beschimmelde fotofilms zo mooi konden zijn. Een geestige maar ook confronterende expo over onze dwingende hang naar perfectie. Lees hier ons verslag over Fabulous Failures. Tot 20/8 in Botanique, Brussel. botanique.be fabulous failures ©RV Dries Segers

8. Manufactories of Caring Space-time Wie het kleine niet eert, loopt beter niet langs bij het Museum voor Schone Kunsten Gent. Of net wel. Slinkachu vormt er het boegbeeld van Manufactories of Caring Space-time, een expo die focust op al waar je snel overheen kijkt: je omgeving en je medemens. Lees hier ons verslag over Manufactories of Caring Space-time. Tot 27/8 in MSK, Gent. mskgent.be ©rv

9. Documenta 14 Deze vijfjaarlijkse hoogmis van actuele beeldende kunst vindt dit jaar uitzonderlijk niet enkel plaats in Kassel, maar ook in Athene, het symbolische hart van de wereldwijde crisis. Onzekerheid en polarisatie worden vertaald in pakweg een fotoreeks vanuit Athene, of een video van Bill Viola waarin wachtende mensen een machteloze massa verworden. Kunst met de vinger aan de pols, honderd dagen lang. Lees hier ons verslag over Documenta 14 en de Belgische kunstenaars die er te zien zijn. Lees hier ons interview met Dieter Roelstraete, een ex-punker die het schopte tot co-curator van Documenta 14. Tot 17 september in Kassel. documenta14.de The Parthenon of Books van de Argentijnse Marta Minujin in Kassel ©EPA