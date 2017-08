Vergane modernistische villa wordt even weer kunstwerk

Kunstenaars palmen vervallen gebouw in Roeselare voor de afbraak in voor Motel Moteur

De vooruitstrevende villa van architectenbureau Konstrukto in Roeselare is klaar voor de sloop. Maar voor het zover is, palmen kunstenaars het pand in. Met lichtinstallaties en alligators wordt de vergane glorie heel even in ere hersteld.