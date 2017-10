Vastgoedbons, president en nu blijkbaar ook kunstenaar: schets van Trump onder de hamer voor 16.000 dollar

Een schets van het Empire State Building in New York van de hand van de Amerikaanse president Donald Trump is vandaag geveild voor een bedrag van 16.000 dollar (ongeveer 13.600 euro). De oorspronkelijke eigenaar stak een flinke duit op zak, want hij telde er tijdens een benefietactie in 1995 minder dan 100 dollar voor neer.

Trump maakte de schets van 22 bij 30 centimeter voor een veiling voor het goede doel op zijn domein Mar-a-Lago in Florida in 1995.

Veilinghuis Julien's Auctions schatte aanvankelijk dat het werk 8000 à 12.000 dollar zou opbrengen, maar de opbrengst overtreft nu flink de verwachtingen.

De koper blijft anoniem. Het veilinghuis deelt wel mee dat een deel van de opbrengsten naar WHDD-FM, een openbare radiozender in Connecticut, gaat.

In zijn boek 'The Art of the Deal' schreef Trump: "[Zaken]deals zijn mijn kunstvorm. "Andere mensen maken een mooi schilderij op Canvas of schrijven mooie poëzie. Ik hou van deals, voornamelijk grote deals. Daaruit haal ik mijn kicks."

Het is niet de eerste keer dat een schets van Trump een flinke som opbrengt. Een tekening van de skyline van Manhattan van zijn hand werd in juli geveild voor 29.000 dollar. "Dat is een extreem hoge prijs en het is in feite ongezien voor een moderne president," zei Nate Sanders, de oprichter van het veilinghuis, daarover. "Trump heeft die wow-factor."