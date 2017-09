Tien expo's die u niet mag missen

U loopt snel verloren in de wondere wereld van de beeldende kunst? Geen paniek: De Morgen stippelt voor u elke week het boeiendste parcours uit.

1. Electronic Arts Festival Het snijpunt tussen kunst en wetenschap, dààr is het spannend. En dat weten ze bij Bozar ook. Hun Electronic Arts Festival zoekt al voor de zesde keer de grenzen van het mogelijke op, met bijzondere muziek en prikkelende kunstwerken. Kunstenares Michela Pelusio brengt een performance met haar SpaceTime Helix (een must-see!). Er is aandacht voor vrouwelijk talent - denk honingraten verbonden aan elektronica en andere curieuze experimenten - en innovatieve projecten worden getoond en bekroond. Grote winnaar dit jaar is de Japanse zangeres Etsuko Yakushimaru, die met I'm Humanity muzikale gegevens omzet in genetische informatie. Lees hier ons verslag over BOZAR LAB, een plek waar Bozar kunstenaars, wetenschappers en publiek wil samenbrengen. "De tijd van de kunstenaar als pure provocateur is voorbij." Tot 30/9 in Bozar, Brussel. bozar.be Michela Pelusio brengt op Electronic Arts Festival een performance met haar 'SpaceTime Helix', een zelfgemaakt 'opto-acoustisch' instrument. ©rv

2. Asako Narahashi - A retrospective Deze Japanse fotografe is gefascineerd door land en water en het punt waar de twee elkaar ontmoeten. Vaak waadt ze een flink stuk de zee in om foto's te maken van het land, en dat levert interessante perspectieven op. Ze biedt een heel andere blik op iconische vergezichten als Mount Fuji of de wolkenkrabbers van Tokio. Soms maakt ze ons zelfs een beetje zeeziek, maar op een fijne manier. Tot 15/10 in IBASHO, Antwerpen. ibashogallery.com Asako Narahashi ©Asako Narahashi

3. William Klein "A crash course in what was not to be done in photography", zo lachte de legendarische William Klein. Aparte kadrering, revolutionaire onderwerpen en opzettelijke flou artistique: Klein geldt als een van de pioniers van de modefotografie. Hij haalde modellen uit de studio en liet ze op straat poseren. Serge Gainsbourg, Audrey Hepburn, Sophia Loren stonden voor zijn lens. Zijn krachtige beelden werden al trots getoond door het Moma in New York, Centre Pompidou in Parijs en in het Tate Modern in Londen. Tot 13/10 in Galerie de la Béraudière, Brussel. delaberaudiere.com 'Piazza di Spagna' van fotograaf William Klein ©William Klein

4. Meggy Rustamova. A Light Displacement Meggy Rustamova is een Belgisch-Georgische kunstenares die video's en installaties maakt waarin ze fotografie en klank laat samenvloeien. Over haar afkomst gaat het nooit expliciet, maar ze behandelt wel thema's als identiteit en taal, of het gevoel ontheemd te zijn. Haar video's, waarvoor ze vaak begint met gevonden foto's, beweging zich ergens tussen fictie en realiteit, het persoonlijke en het collectieve geheugen. Tot 4/11 in de Brakke Grond, Amsterdam. brakkegrond.nl Light deportations ©Meggy Rustamova

5. Tracey Emin. The Memory of your Touch Tracy Emin is de vrouw achter My Bed, haar eigen onopgemaakt bed dat ze in een museum neerzette, inclusief vuile lakens, bebloed ondergoed, lege drankflessen en condooms. Deze Britse maakt geen onderscheid tussen leven en kunst, en met intieme, persoonlijke kunstwerken raakt ze aan iets universeels. In deze indrukwekkende tentoonstelling heeft ze het over verlies. Lees hier ons interview met Tracey Emin. Van 8/9 tot 21/10 in Xavier Hufkens galerie, Brussel. xavierhufkens.com Tracy Emin, 'A Feeling of Time' (2016) ©Prudence Cummings Associates, courtesy the Artist and Xavier Hufkens, Brussels

6. Geta Brătescu: een atelier voor jezelf Op de Biënnale van Venetië maakte ze een prima beurt, nu toont deze veelgeprezen, 91-jarige Roemeense kunstenares haar oeuvre in Gent. Verwacht u aan tekeningen, textielcollages, film, performance en ga zo maar door. De kern hier is haar atelier: een veilige plek ten tijde van het brutale Ceauşescu-regime, maar ook een intieme ruimte waar BrătescuBrătescu zich vragen stelt over identiteit, ethiek, vrouwelijkheid en moederschap. Tot 14/1 in Museum voor Schone Kunsten, Gent. mskgent.be Geta Brătescu, 'Towards White' (1975) ©Geta Brătescu, Collection of the National Museum of Contemporary Art Bucharest

7. Perpetual Uncertainty Met een geigerteller in de hand door een expo lopen? Het lijkt geen overbodige luxe in het Hasseltse huis voor actuele kunst Z33. In ‘Perpetual Uncertainty’ onderzoeken hedendaagse kunstenaars hoe we moeten omspringen met het nucleaire tijdperk en de lange naweeën van radioactiviteit. Lees hier ons verslag over Perpetual Uncertainty. Tot 10/12 in Z33, Hasselt. z33.be Susan Schüppli, 'Trace Evidences' ©rv © Polly Yassin

8. Rinus Van de Velde Als Rinus Van de Velde een nieuwe expo lanceert, dan veroorzaakt hij een volksverhuizing. En het is weer zover: in zijn vertrouwde Tim Van Laere Gallery laat de Antwerpse kunstenaar stilaan de monumentale houtskooltekeningen achter zich, maar bouwt hij zijn universum verder op met sculpturen, decorelementen en keramiek. Met het Kuifje-album De Zonnetempel als avontuurlijke inspiratiebron. Van 7/9 tot 21/10 in Tim Van Laere Gallery, Antwerpen. timvanlaeregallery.com Rinus Van de Velde, 'Dear, I believe after travelling around for all this time I finally found an area...' (2017) ©Courtesy Tim Van Laere Gallery, Antwerp

9. Extra-Citizen Kunsthal Extra City in Antwerpen zoekt een tweede adem: sterke actuele kunst over stedelijkheid, over openbare ruimte, vervuiling of over de manier waarop mensen leven in de stad. Maar: toegankelijk gebracht, zodat iedereen iets aan heeft. Te beginnen met een expo over burgerschap: Wat betekent het om een burger te zijn? Wie woont er eigenlijk in onze stad en wie hoort er wel en niet bij? Lees hier ons interview met Adinda Van Geystelen, de directrice van Kunsthal Extra City: "Beeldende kunst preekt teveel voor eigen parochie" Tot 10/12 in Kunsthal Extra Citizen, Antwerpen. extracitykunsthal.org Zbyněk Baladrán, 'To be framed', film still, 2016, in 'Extra Citizen' at Kunsthal Extra City, 2017.jpg ©Zbyněk Baladrán