Schrijver Stefan Hertmans valt ook in Zwitserland in de prijzen

De Belgische schrijver Stefan Hertmans is ook in Zwitserland in de prijzen gevallen met zijn gevierde roman 'Oorlog en Terpentijn'. De 66-jarige auteur heeft de Spycher literatuurprijs gewonnen in Loèche-les-Bains.

De jury bekroont Hertmans voor de manier waarop hij historische thema's met een actueel karakter met gevoel voor precisie en empathie beschrijft, luidt een mededeling van de organisatie.



Geldprijs

De bekroning komt samen met een geldprijs van 18.000 Zwitserse frank (ongeveer 16.400 euro). Bovendien mag de schrijver voor meer dan vijf jaar twee maanden per jaar ter plaatse verblijven.



Hertmans viel met 'Oorlog en Terpentijn' al meermaals in de prijzen en dit jaar haalde hij met zijn boek uit 2013 zelfs de longlist van de prestigieuze International Man Booker Prize.