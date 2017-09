Star Wars mixen met Ensor: Van Beirendonck toont fascinatie voor maskers

Als modeontwerper Walter Van Beirendonck een tentoonstelling samenstelt, weet je dat het iets speciaal wordt. Zijn over the top ontwerpen - van fluo spandex tot truien met zijn eigen beeltenis - kennen even rabiate voor- als tegenstanders. Saai kun je de man moeilijk noemen. Dat blijkt eens te meer in het Wereldmuseum in Rotterdam. Bezoekers worden begroet door een halfnaakte man met een gigantische pluche konijnenkop en een rare slurf ter hoogte van de lenden, in kunstmiddens beter bekend als de installatie Spaghetti Man van Amerikaans kunstenaar Paul McCarthy. Het konijn van McCarthy staat naast een mannequin van kop tot teen gemummificeerd in een rozenpak van de Londense ontwerper Richard Quinn.