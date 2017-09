Schilderij van Renoir gestolen nabij Parijs

Het werk 'Portrait d'une jeune fille blonde' werd gisteren de hele dag tentoongesteld in de veilingzaal van Saint-Germain-en-Laye, een stad ten westen van Parijs, in aanloop naar de verkoop die vandaag zou plaatsvinden. In de loop van de dag merkte een van de medewerkers echter op dat het werk verdwenen was: er was een lege plek op de muur.

Het olieverfschilderij was het meest belangrijke lot van de 485 loten die vandaag geveild worden. Het werk heeft naar schatting een waarde van 25.000 tot 30.000 euro.

De politie hoopt nu aan de hand van bewakingsbeelden te kunnen achterhalen wie er verantwoordelijk is voor de diefstal. 'Portrait d'une jeune fille blonde' meet slechts 14 centimeter bij 12,2 centimeter en heeft de initialen AR in de linkerbovenhoek.