Ruim 10.000 bezoekers voor Antwerpse Museumnacht

De grootste publiekstrekkers waren het concert van Eva De Roovere in het Letterenhuis, Nicole & Hugo die een kort optreden gaven bij hun eigen expo in het ModeMuseum en "cello fortress" - een battle tussen een cellist en gamers in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.



Museumnacht klokte af op ruim duizend bezoekers meer dan vorig jaar, onder meer omdat er twee extra locaties de deuren openden voor een nocturne. In het Fotomuseum en het M HKA waren er bovendien nog afterparty's voor de echte nachtraven.



Een ticket kostte 12 euro, waarmee je in elk van de 24 locaties binnen mocht en ook gebruik kon maken van een pendelbus die een parcours tussen de musea volgde. Wie niet overal kon langsgaan, kan trouwens zijn polsbandje nog tot eind augustus inruilen in één van de deelnemende musea voor een gratis bezoek.



De meest bezochte locaties waren zaterdagavond het M HKA en het Fotomuseum - de afterparylocaties, maar verder stonden er ook workshops en rondleidingen op het programma - en het MAS, waar een collectief live een graffitikunstwerk uit chocolade kwam maken.