Reusachtige peuter gluurt over grensmuur tussen VS en Mexico

De foto is het werk van de Franse kunstenaar JR die zo het debat over immigratie wil aanwakkeren. Bij de onthulling van het werk vertelde hij woensdag aan de aanwezige journalisten dat het idee ontstond in een droom waarin hij een kind over de grensmuur zag kijken. "En toen ik wakker werd, vroeg ik me af: 'wat dacht hij?',"aldus JR. "Wij kennen zelf allemaal de implicaties en [weten] wat het betekent, hoe [de muur] verdeelt, maar voor een kind wist ik het antwoord niet." Toen JR op zoek was naar een locatie voor zijn werk, belandde hij in Tecate, een Mexicaans stadje nabij de grens met Californië. Daar maakte hij kennis met een eenjarige peuter die hem herinnerde aan het kind uit zijn droom. JR kreeg van de moeder de toestemming om het kind te fotograferen.

JR heeft wereldwijd al verschillende reusachtige portretten geïnstalleerd. Zijn meest recente werk draait vooral rond de thematiek van immigratie.



De onthulling van het werk vond net plaats in de week dat president Trump bekendmaakte dat jonge immigranten die als kind illegaal de VS binnenkwamen niet langer in het land mogen blijven. Volgens JR is de timing echter toeval. "Als kunstenaar vind ik het nu wel boeiend dat het werk er komt op een ogenblik waarop het leidt tot meer dialoog, omdat het idee zelf meer vragen oproept," beweert hij.



"Ik denk dat het de bedoeling is dat een kunstenaar vragen opwerpt en niet zozeer antwoorden geeft," aldus JR. "In mijn geval, toen ik voor het eerst de muur tussen Mexico en de VS bezocht, dacht ik zoals zoveel mensen dat er geen muur was, omdat Mr. Trump elke dag spreekt over het bouwen van een muur. Maar er is in feite een hek dat er al een hele tijd staat en hij wil het gewoon groter en langer maken."



Kikito zal nog een maand over de grensmuur blijven gluren.