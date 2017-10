Na zijn glorieuze doortocht in het Amsterdamse EYE krijgt de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge voor het eerst een tentoonstelling in België. In het Brugse Sint-Janshospitaal toont hij bezwerend werk over trauma en heling.

Het werk van William Kentridge – hij maakte de apartheid van nabij mee, was getuige van de gruwelen van het regime, en liep mee in protestmarsen – is niet los te zien van de recente sociale geschiedenis van zijn land. Zijn indrukwekkende video-installatie More Sweetly Play the Dance zou je kunnen zien als een soort protestmars tegen de dood. Het is een panoramische video op acht schermen die samen wel vijftig meter lang zijn. Silhouetten van actiefiguren wandelen in een lange stoet door een in houtskool getekend landschap, op de tonen van een brassband.