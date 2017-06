Oud-woordvoerder Brussels Airlines wint Schaduwprijs voor beste thrillerdebuut

De 56-jarige Van der Cruysse is voormalig woordvoerder van Brussels Airport en een literair debutant. Het lijvige (527 bladzijden) 'Bling bling' gaat over een overval op een diamantkoerier op de luchthaven van het Indiase Delhi, waarna verschillende partijen achter de buit aan gaan.



De jury roemde Van der Cruysse's soepele schrijfstijl. "Via unieke, veelkleurige karakters ontrolt zich een plot dat je stevig in de greep houdt. Geen moment heeft de lezer de neiging het boek neer te leggen, ondanks de opmerkelijke dikte van ruim 500 pagina's."



21e editie

De Schaduwprijs was donderdag toe aan zijn 21e editie. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1.000 euro en een kunstwerk van Daan Jippes. De andere twee genomineerden waren 'Dooie dagen' van Pim Hermans en 'Maakbaar' van Mariette Zweers.



Van der Cruysse laat nog weten dat volgende week, op 15 juni, het vervolg van zijn boek verschijnt verschijnt.