Nog nooit eerder geveilde Magritte onder de hamer

Het werk uit 1949 is het eerste schilderij dat de surrealist Magritte maakte in zijn beroemde reeks van "L'empire des lumières", waarvan andere versies onder meer in de collectie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, het Guggenheim Museum en het MoMA in New York zitten.

Privécollectie

Het doek dat nu wordt geveild komt uit een privécollectie en was oorspronkelijk in het bezit van Nelson A. Rockefeller, die het werk in 1950 kocht en later vicepresident van de Verenigde Staten zou worden. Het is de eerste keer dat het werk onder de hamer zal gaan. Dat gebeurt op 13 november in New York. Het schilderij wordt wel eerst nog tot 3 oktober tentoongesteld bij Christie's in Hongkong.

"Christie's is vereerd de kans te krijgen om dit werk voor het eerst te veilen. Het is een mijlpaal in Magrittes oeuvre", zegt Sharon Kim, directeur bij het veilinghuis.