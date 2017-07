Mozart in Parijs of hiphop in Brussel: 10 expo's die u niet mag missen

U loopt constant verloren in de wondere wereld van de beeldende kunst? Geen paniek: De Morgen stippelt voor u elke week het boeiendste parcours uit.

1. How Beautiful It Is and How Easily It Can Be Broken De prijs voor mooiste titel is bij deze alvast gereserveerd door deze expo in het Gentse S.M.A.K.. Wim Lambrecht ging daarvoor op zoek kwetsbare kunstwerken. "Ze zijn ontsproten aan de koorts van de maker, hopend hun weg te vinden. Maar ze kunnen verdwijnen in de plooien van de anonimiteit." Een fijne verzameling, met werk van Philip Aguirre, Honoré d'O, Lili Dujourie en vele anderen. Tot 1/10 in S.M.A.K., Gent. Installatie uit 'How Beautiful It Is and How Easily It Can Be Broken'. ©Dirk Pauwels

3. YO. Brussels Hip-Hop Generations Wat hebben een drummachines, een salopette, Benny B, een docu van RTL over graffiti en Starflam met elkaar gemeen? Ze vertellen samen het verhaal van de Brusselse hiphop, van de pioniersdagen tot nu. Oh yeah. Lees hier over ons bezoek aan YO. Brussels Hip-Hop Generations met Lefto. Tot 17/9 in Bozar, Brussel. bozar.be Een scènebeeld uit 'YO. Brussels Hip-Hop Generations' in BOZAR. ©Wouter Van Vooren

4. Mozart, une passion française Wat heeft Parijs in godsnaam met Wolfgang Amadeus Mozart te maken? Net dat willen de Bibliothèque nationale en de Opéra national u graag uitleggen. Een boeiend verhaal over een genie in Frankrijk en opera's die er een eigen leven leiden. Lees hier ons verslag over Mozart, une passion française. Tot 19/9 in Palais Garnier, Parijs. Een Mozart-partituur, te zien in 'Mozart, une passion française.' ©Sander De Keere

5. Panorama. A History of Modern Design in Belgium Belgisch design is meer dan art nouveau, zo bewijst deze tentoonstelling van het Brussels Design Museum. Van avant-garde tijdens het interbellum over de experimenten van La Cambre tot modernistische pareltjes: hier wordt de pioniersrol van België in de kijker gezet, maar ook de manier waarop design handig werd ingezet, bijvoorbeeld als economisch glijmiddel. Tot 7/1 in ADAM, Brussel. Koffie en theeset van Delheid Frères. ©KMKG-MRAH

6. Dubbelverhalen Kent u de blokkendoos van Friedrich Fröbel? Met kubussen, bollen en cilinders wil deze Duitse onderwijspionier kinderen stimuleren. Het was Fröbels levenswerk, en net dat vindt Aurélien Froment interessant. De kunstenaar grijpt levenswerken vast - van Fröbels iconische blokkendoos over de utopische architectuur van Paolo Soleri tot een Bollywoodschool in Dakar - en zet ze op zijn eigen manier opnieuw in de kijker. Dit is de eerste Belgische overzichtstentoonstelling van Franse kunstenaar. Tot 5/11 in Museum M, Leuven. 'Of Shadow of Ideas', van Aurelien Froment. Te zien in ADAM, Brussel. ©Courtesy of the artist and Marcelle Alix, Paris

7. Kunst om het lijf "Kunst is niets anders dan een soort van toegepaste fysiologie", zei Nietzsche, en dus vroeg curator Roxane Baeyens aan een hoop kunstenaars hoe zij met het lichaam omgaan in de kunst. Leyla Aydoslu toont constructies uit gevonden materialen die omschreven worden als lichamelijke sculpturen, bij de werken van Almudena Lobera wordt het lichaam van de toeschouwer zelf het kunstwerk. Tot 17/9 in EMERGENT, Veurne. 'Exploring Hand' van Almudena Lobera, te zien in EMERGENT in Veurne. ©Almudena Lobera

8. The Artist/Knight Wat betekent de figuur van de ridder vandaag nog? In het Kasteel van Gaasbeek - de ideale setting voor bespiegelingen over Lancelot, Don Quichot en Parsifal - onderzoeken hedendaagse kunstenaars als Jan Fabre, Damien Hirst, Marina Abramovic en Tracey Emin voor welke idealen de ridders van vandaag vechten, en welke legendarische ridders ze in zichzelf herkennen. Lees hier ons verslag over The Artist/Knight. Tot 5/11 in Kasteel van Gaasbeek. 'Knight Chest' van de Antwerpse kunstenaar Andy Wauman. Te zien op de expo 'The Artist/Knight' in het Kasteel van Gaasbeek. ©RV Andy Wauman

9. I Wonder Who Bewitched Us Simon Lenskens trok naar Peru: hij wilde weten welke sporen de intensieve mijnbouw er achter laat, op mens en natuur. Van kankerverwekkende metalen over dodelijke protesten en natuurpracht: met zijn fotoreeks won Lenskens de eerste prijs in onze fotowedstrijd Graduation. Lees hier ons verslag over I Wonder Who Bewitched Us. In de hal van het Fotomuseum Antwerpen. 'I Wonder Who Bewitched Us ' van Simon Lenskens, te zien in het Antwerpse FOMU. ©Simon Lenskens