Melancholie in Kodachrome: fotograaf Harry Gruyaert ziet het licht in Moskou en Las Vegas

Hotel Oekraïne, Rusland, 1989: in de lobby staat een tafeltje, de poets­vrouw slaat een praatje met de receptioniste, de tapijten en het licht zijn warm. Dat valt op, want over het Rusland van toen (de Sovjet-Unie eigenlijk) hing een waas van kilte, afstand en in onze hoofden was die wereld grijs. Zeker zonder kleur en zelfs zonder licht.

Harry Gruyaert was in die dagen in Moskou en hij vond de kleuren wel en ook het licht. De fotograaf, sinds 1981 lid van Magnum, vertelde tijdens de zomer nog in deze krant hoe iemand hem jaren terug al ‘le petit Saul Leiter’ noemde. Leiter schilderde foto’s, kleur was belangrijk en bij Gruyaert zie je dat ook. Hij gebruikt zelf graag het woord ‘chromie’.