Magritte in Knokke: surrealisme op het strand

René Magritte is niet geboren in Knokke en hij groeide er niet op. En een buitenverblijfje was er voor hem ook niet weggelegd. Om maar te zeggen: dat Knokke nu uitpakt met een expo rond de Belgische surrealist lijkt een beetje surrealistisch. Al kan de kuststad toch één troef en argument van formaat op tafel gooien: Het betoverde rijk, een monumentale muurschildering van 300 vierkante meter groot in het casino.

Tegenover het casino, op een stukje strand dat nog niet ingenomen is door beachbars of speeltuigen, plantte Knokke een grote bolhoed en tentendorp neer die de vele passanten moet aantrekken.