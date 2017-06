Kunst in tijden van crisis of gewone mensen met ongewone verlangens? Deze tien expo's mag u deze week niet missen

The Parthenon of Books' van de Argentijnse artist Marta Minujin op Documenta 14

Deze vijfjaarlijkse hoogmis van actuele beeldende kunst vindt dit jaar uitzonderlijk niet enkel plaats in Kassel, maar ook in Athene, het symbolische hart van de wereldwijde crisis. Onzekerheid en polarisatie worden vertaald in pakweg een fotoreeks vanuit Athene, of een video van Bill Viola waarin wachtende mensen een machteloze massa verworden. Kunst met de vinger aan de pols, honderd dagen lang.

Composition with Large Red Plane, Yellow, Black, Gray and Blue

Liefhebbers van moderne kunst keken al een tijdje verlekkerd uit naar de expo De ontdekking van Mondriaan. De beste componist van de 20ste eeuw, vindt curator Benno Tempel. "Toch begrijpt nog lang niet iedereen wat er nu zo geniaal is aan al dat rood-geel-blauw." We kunnen hier alvast verklappen dat gaat over ritme, beweging en harmonie. "Ik zou het mooi vinden als mensen hier buiten komen met het gevoel alsof ze net vijf koppen koffie na elkaar hebben uitgedronken.”

Lees hier ons verslag over Manufactories of Caring Space-time.

Wie het kleine niet eert, loopt beter niet langs bij het Museum voor Schone Kunsten Gent. Of net wel. Slinkachu vormt er het boegbeeld van Manufactories of Caring Space-time, een expo die focust op al waar je snel overheen kijkt: je omgeving en je medemens.

Fotografe Katlijn Blanchaert laat zich inspireren door Carl Jung: "Iedereen draagt een schaduw", zei Jung, "en hoe minder hij is belichaamd in het bewuste leven van het individu, des te zwarter deze is." Blanchaert zoekt de intimiteit op bij gewone mensen met ongewone verlangens. Ze ontmoette hen in hotelkamers en nachtclubs, ver weg van hun alledaagse leven.

Na vijf maanden heeft Museum M in Leuven opnieuw de deuren geopend. Met vers gewitte muren, maar ook met een nieuwe insteek: geen statische tentoonstellingen meer, maar dynamische verhalen. In een maatschappij die wordt gedomineerd door beelden, wil M de bezoeker kritisch laten kijken. Met veel vragen en opdrachten die de bezoekers doen nadenken én een test om uw kijk-DNA te analyseren.

Toegegeven, de Mechelse schilder genoot de afgelopen jaren al heel wat aandacht, maar toch is deze retrospectieve een uitstapje meer dan waard. Tweehonderd werken vol licht en kleur. Rep u, want het is bijna voorbij.

7. The Beauty of the Beast

Van het klassieke 'stilleven met kip' tot een taart van dode kuikentjes: de veelzijdige expo The Beauty of the Beast viert de schoonheid en symboliek van het dier doorheen de eeuwen. Maar het is niet een en al idylle, want wat doen we die beesten toch aan?

Lees hier ons verslag over The Beauty of the Beast.

Tot 15/10 in Kasteel d'Ursel, Hingene. kasteeldursel.be