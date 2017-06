Documenta

Kunst in tijden van crisis: artistieke hoogmis Documenta 14 opent in Kassel

Documenta, de vijfjaarlijkse kunsthoogmis, vindt dit jaar uitzonderlijk niet enkel plaats in Kassel, maar ook in Athene, symbolisch hart van de wereldwijde crisis. De tentoonstelling in de Griekse hoofdstad opende in april al haar deuren, vanaf zaterdag is ook overal in Kassel honderd dagen lang kunst te zien.