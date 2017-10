Gerhard Richter, de schilder die je maar zelden op een T-shirt ziet

’s Werelds belangrijkste schilder komt naar S.M.A.K., voor zijn eerste museale solo-expo in België sinds 1976. Toch is Gerhard Richter (85) hier niet zo gek bekend. Een poging om het genie Richter te vatten.

Het had niet veel gescheeld of Gerhard Richter was niet meer dan een prima muurschilder geweest.

De stiel leerde hij in de academie van Dresden, dat er een pittig regime op na hield: acht uur per dag schilderlessen, te beginnen om acht uur ’s ochtends. “Daar heeft Richter zijn technische kundigheid en bagage opgedaan”, weet kunstcriticus Luk Lambrecht, die de schilder al jaren persoonlijk kent.

Maar we schrijven begin jaren 1950 en de druk van het communistisch regime was groot. “De opleiding werd steeds meer ideologisch getint”, vertelde Richter ooit. “We mochten bijvoorbeeld geen boeken ontlenen over het impressionisme, want dat was bourgeois.” Sociaal realisme was het ordewoord: kunstwerken over leven en leed van de arbeidersklasse.