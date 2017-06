Feest voor .tiff: vijf jaar jong fototalent in postervorm

"We zagen een lacune voor jonge mensen. Die misten een platform", vertelt Rein Deslé van het Fotomuseum. "Het is meer dan een publicatie", legt Deslé uit. "We zorgen ook voor coaching, residenties en tentoonstellingen op andere plekken."

En dan kan het alle kanten uit, van documentairefotografie tot een artistieke benadering. "Als het maar fotografie is, en dan nog." Hoezo? "Ode de Kort en Diana Tamane, te zien in de laatste editie, zoeken meer de grenzen van de fotografie op. Ze hellen over naar beeldende kunst." Shot in de roos is ook het posterformaat waarin .tiff verschijnt. "We verkopen aan 4 euro, een democratische prijs. We willen ook graag het studentenkot opfleuren ."