Dorp op stelten om valse 'bouwaanvraag' voor moskee

Een gele affiche met de 'bouwaanvraag' voor een moskee is genoeg om Michelbeke, een deelgemeente van Brakel, in rep en roer te zetten. Alleen is de aanvraag niet echt, maar een kunstproject. "Het heeft geen zin om dit te plaatsen in een gekleurde buurt."

Een ‘bouwaanvraag’ verhit de gemoederen in Michelbeke, een deelgemeente van Brakel. Op het hoogste punt van de welgestelde wijk Hovendaal werd de bekendmaking vorige week in de grond geklopt.

©RV/Geert Van der Linden Sheikh Mansour bin Dasjir uit Dubai deed op 25 augustus de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een Mohammedaans gebedshuis. Een moskee in een verder volstrekt Vlaamse buurt, dus. En daarover kregen de burgemeester, maar ook vader en zoon De Croo, al “tientallen verontruste telefoontjes”.

Maar de affiche is geen echte bouwaanvraag, dan wel een kunstinstallatie in het kader van Kunst&Zwalm. Voor het lopende kunstenparcours Kunst & Zwalm maakten 25 kunstenaars van de Zwalmstreek hun atelier. Leo Copers is een van hen.

Witte, afgeschermde buurt Het idee voor de valse, gele affiche kreeg Copers in de wijk zelf, waar hij op prospectie ging. “Het is gefundenes fressen in zo’n witte, afgeschermde en goed functionerende buurt van de ‘gemiddelde’ Vlaming.” De commotie had de kunstenaar natuurlijk kunnen verwachten. “Die dingen gebeuren, daar heb ik geen vat op”, zegt Copers. “Al had het ook geen zin om deze installatie te plaatsen in een gekleurde buurt, waar veel culturen samenleven. De mensen die er commentaar op hebben, kijken nu vooral naar het letterlijke. Maar hoe het kunstwerk werkt, weet men doodgewoon niet.” Share 'De mensen die er commentaar op hebben, kijken nu vooral naar het letterlijke'

Ook bij de gemeente Brakel moest men even nadenken. “Wij waren uiteraard zeker dat we geen bouwaanvraag voor een Mohammedaans gebedshuis hadden afgeleverd”, zei waarnemend burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open VLD) vanochtend in Het Nieuwsblad. “Ik vermoed dat de kunstenaar bewust de bedoeling had om de mensen te choqueren en dat hij de kunstroute met zijn installatie extra wou promoten.”