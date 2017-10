Dit zijn de mooiste natuurfoto's van het jaar

In het Natural History Museum in Londen zijn de winnaars van de Wildlife Photographer of the Year-competitie bekendgemaakt. De wedstrijd telt verschillende categorieën. Een foto van een gedode zwarte neushoorn werd door de jury verkozen tot natuurfoto van het jaar.

Categorie: Wildlife Photographer of the Year

Memorial to a Species door Brent Stirton. Deze zwarte neushoorn werd vermoedelijk gedood door stropers uit de lokale gemeenschap. 's Nachts slopen ze het Zuid-Afrikaanse Hluhluwe Imfolozi-reservaat binnen, schoten de stier dood en hakten de twee ivoren hoorns af. Deze werden waarschijnlijk gesmokkeld naar China of Vietnam.

Categorie: onderwater

The Jellyfish Jockey door Anthony Berberian. De Franse fotograaf Anthony Berberian duikt regelmatig 's nachts in de oceaan bij Tahiti. Op zoek naar leven in de diepzee duikt hij tot 2 kilometer diep. Hier houdt een larve van een kreeft, nog geen 1,2 centimeter lang, een kleine kwal in zijn greep.

Categorie: zwart-wit

Polar Pas de Deux door Eilo Elvinger. Vanop haar schip bij Spitsbergen zag de Luxemburgse fotograaf Eilo Elvinger een ijsbeer en haar twee jaar oude welp richting het schip lopen. Ze werden aangetrokken door een berg geurende sneeuw aan de keuken van het schip. Elvinger nam foto's terwijl de twee beren de sneeuw oplikten.

Categorie: jonger dan 10

The Grip of the Gulls door Ekaterina Bee. Bee was nog maar vijfenhalf jaar oud toen ze tijdens een bootreis bij de Noorse fjorden een zwerm meeuwen zag. Bee gooide brood waarna ze als het ware werd omsingeld door de vogels en deze foto nam.

Categorie: uniek beeld

Palm-oil Survivors door Aaron “Bertie” Gekoski. Op het Aziatische eiland Borneo trekken drie generaties dwergolifanten door palmolieplantages. Op het Maleisische deel van het eiland is de aanleg van plantages de hoofdoorzaak van ontbossing, wat leidt tot steeds moeilijkere leefomstandigheden voor de olifanten. Door het gebrek aan bos komen de dieren in conflict met mensen, waarbij ze dreigen te worden neergeschoten of vergiftigd.

Categorie: portret

Contemplation door Peter Delaney. Delaney volgde een groep van zo'n 250 chimpansees in het Ugandese Kibala Nationaal Park. De chimpansee 'Totti' probeerde urenlang, vruchteloos, een vrouwtje te versieren. Uiteindelijk viel hij uitgeput neer, waarop Delaney zijn kans zag om hem te portreteren.

Categorie: omgeving

The Night Raider door Marcio Cabral. De Braziliaan volgde drie seizoenen lang enkele termietenheuvels in het Emas Nationaal Park. Met veel geduld wachtte hij op het lichtspektakel van de keverlarven. Zij kruipen 's nachts op de termietenheuvel en flikkeren met bioluminescente lichtjes om prooi te lokken: vliegende termieten.

Categorie: gedrag

Crab Surprise door Justin Gilligan. Vanuit het niets trekt een groep reuzekrabben voorbij aan de lens van Gilligan. De fotograaf voerde op dat moment onderzoek voor de Universiteit van Tasmanië en werd compleet verrast. Een octopus wilt profiteren, maar heeft moeite met kiezen: welke krab eerst?

Categorie: planten en zwammen

Tapestry of Life door Dorin Bofan. Deze foto werd genomen op de Lofoten, in Noorwegen. Zonnestralen vallen op de rotsen en doen allerlei vegetatie in typische herfstkleuren oplichten.

Categorie: amfibieën en reptielen

The Ancient Ritual door Brian Skerry. Deze lederschildpad beweegt terug naar de oceaan. Lederschildpadden zijn de grootste zeeschildpadden, ze duiken het diepst en trekken het verst. Vrouwelijke lederschildpadden leggen eitjes op het strand waar ze zelf ooit uitgekomen zijn. Skerry maakte deze foto in een natuurpark op St Croix, een van de Amerikaanse Maagdeneilanden.

Categorie: vogels

The Incubator Bird door Gerry Pearce. De Australische boskalkoen is een buitenbeentje. Het dier broedt de eieren niet uit door er zelf op te gaan zitten, maar gebruikt een oven. Mannetjes bouwen een warm nest waarin vrouwtjes eieren leggen. Het mannetje controleert daarna de temperatuur door - zoals op deze foto - het nest beter te isoleren.

Categorie: Young Wildlife Photographer of the Year

The Good Life door Daniël Nelson. De Nederlandse fotograaf vond de westelijke laaglandgorilla Caco in het Odzala Nationaal Park in Congo-Brazzaville. Caco is ongeveer negen jaar, bijna oud genoeg om zijn familie te verlaten. De westelijke laaglandgorilla's zijn een bedreigde diersoort. Dat komt door de jacht, ziektes - vooral ebola -, habitatverlies en klimaatverandering.

Categorie: zoogdier

Giant Gathering door Tony Wu. Tientallen potvissen verzamelen voor de kust van Sri Lanka. Het is een samenkomst van verschillende families of clans die zelden wordt waargenomen. Voor de ban op de walvisjacht in 1986 werden twee derde van alle potvissen uitgeroeid. "Deze samenkomst kan een teken zijn dat de populatie de goede kant opgaat", aldus Wu.

Categorie: aarde

The Ice Monster door Laurent Ballesta. De fotograaf toont de onderkant van een kleine ijsberg. Zijn expeditie werkte in het oosten van Antarctica, waar ijsschotsen sneller afbreken en smelten dan verwacht.

Categorie: 11 tot 14 jaar

Stuck In door Ashleigh Scully. Het Yellowstone National Park in de Verenigde Staten wordt bedekt door een dikke laag sneeuw. Deze rode vos besloot toch op jacht te gaan, dicht bij de weg waar fotograaf Scully passeerde. "Het beelt toont de harde realiteit van winter in Yellowstone", aldus Scully.