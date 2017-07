De tedere anarchie van de naoorlogse Japanse fotografie

Een uitgebalanceerde staalkaart bieden van de Japanse fotografie tussen 1950 en 2000? Het lijkt een haast onmogelijke opdracht. Maar het Maison Européenne de la Photographie (MEP) verbluft steeds weer met slim opgebouwde expo’s, zoals eerder over Harry Gruyaert of Martin Parr. Je weet amper waar eerst kijken in de zich over vier verdiepingen uitstrekkende expo Mémoire et lumière.