De clash tussen Pokémon en iconen uit de kunstgeschiedenis: "Identiteit is een illusie"

Neem een kunstwerk van een bekende artiest, haal het vervolgens door een Instagram-filter, kleef er een digitale sticker op, repost hem in een galerij. Dat is het recept voor de tentoonstelling Anything Can Happen in Life, Especially Nothing van Michael Pybus.

In de galerie van Tatjana Pieters zit er de komende maanden een Pokémon op het bed in de Kamer met waterlelies van Roy Lichtenstein, en surft Pikachu op de befaamde golf van Hokusai. In het midden van de ruimte neemt een ijdele banaan een selfie op Warhols Brillobox. Overal in de galerie clashen figuren uit de popcultuur met iconen uit de kunstgeschiedenis. “Als kind had Michael twee duidelijke interesses: kunst en gamen”, vertelt galeriehouder Tatjana Pieters.

Zij leerde de Britse kunstenaar enkele jaren geleden kennen via Instagram en nodigt hem nu al voor de tweede keer uit om tentoon te stellen. “Toen ik zijn werk voor het eerst zag, wist ik eerlijk gezegd niet of het kunst of kitsch was. Maar ik ken niemand die zo authentiek werkt als hij. Ik zie bij veel kunstenaars dat ze verwijzen naar andermans werk, maar Michael steekt die verwijzingen nooit onder stoelen of banken. Michael is echt één met zijn werk. Hij schildert elke dag in zijn pyjama van Pokémon of Mario Bros.”