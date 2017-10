Buitenlandse topstukken komen naar Antwerpen voor barokjaar 2018

Het Rubenshuis kan volgend jaar rekenen op verschillende buitenlandse topstukken van Rubens en zijn tijdgenoten. Het museum krijgt de stukken in bruikleen voor het barokjaar dat in 2018 in Antwerpen georganiseerd wordt.

'De figuur Rubens is een internationale magneet en dat willen we meer verzilveren' Onder de schilderijen zit een werk van de Italiaanse meester Titiaan en twee werken van Rubens zelf. Kindermoord te Bethlehem en Het martelaarschap van Sint Andreas zullen voor het eerst terugkeren naar de plek waar ze ooit werden gemaakt.

Onder de noemer 'Antwerpen Barok 2018: Rubens inspireert' brengen de stad Antwerpen en Toerisme Vlaanderen het oeuvre en leven van Rubens onder de aandacht en plaatsen ze bovendien de historische barok in dialoog met hedendaagse kunst. Het hele project gaat gepaard met een investering van 14,8 miljoen euro.

"De figuur Rubens is een internationale magneet en dat willen we de komende jaren, maar ook nadien nog, meer verzilveren in de vorm van het aantrekken van toeristen", zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). "Na Rubens komen in 2019 en 2020 met Bruegel en Van Eyck nog twee Vlaamse Meesters aan bod."

Curator Tuymans

Naast het Rubenshuis, waar Rubens zelf en zijn leerlingen en -meesters uitgebreid aan bod zullen komen, organiseren nog verschillende andere musea een barokexpo. Het MAS kiest bijvoorbeeld voor een overzichtstentoonstelling rond Michaelina Wautier, een van de weinige vrouwelijke topartiesten uit die tijd die zich bovendien aan 'mannelijke' genres zoals historiestukken op groot formaat waagde.

Het Rockoxhuis laat foodfotograaf Tony Le Duc in dialoog gaan met barokke stillevens, in het M HKA plaatst curator Luc Tuymans barokke werken van Goya en de La Tour naast hedendaagse kunst en het Middelheimmuseum belicht de hedendaagse nalatenschap van barokke landschapsarchitectuur.

'Wie door het portiek van het Rubenshuis wandelt, stapt vandaag eigenlijk het universum van Rubens binnen'

Het FotoMuseum heeft de Nederlandse fotograaf Paul Kooiker, bekend van zijn werk rond vrouwelijk naakt, carte blanche gegeven om zich te laten inspireren door de schilderkunst van Rubens en Rembrandt. Tot slot houdt het Museum Plantin-Moretus een expo over de relatie tussen kunstenaars en de eerste boekenuitgevers. Zo liet Balthasar Moretus kunstenaars als Rubens boekontwerpen en -illustraties maken.

Rubenshuis 2020

2 Zicht op het Rubenshuis vanuit de tuin. © Jelle Vermeersch Het Rubenshuis zal tijdens het barokjaar gedeeltelijk in de steigers staan voor een uitbreiding en restauratie. Er komt een nieuw "belevingscentrum" dat het Rubenshuis beter moet verbinden met het achterliggende onderzoekscentrum Rubenianum en de bezoeker een modernere ervaring moet bieden, waarin kunstvormen als architectuur, muziek, schilderkunst en video art aan bod komen.

Toerisme Vlaanderen en de stad Antwerpen investeren samen 6 miljoen euro in het Rubens Experience Center, dat in 2020 klaar moet zijn. Architectenbureau Robbrecht & Daem won onlangs de Open Oproep die de Vlaamse Bouwmeester had georganiseerd om een nieuwe visie op de site van het Rubenshuis te ontwikkelen. Over het ontwerp is nog niet veel bekend, maar er is sprake van twee nieuwe volumes tussen het Rubenshuis en het Rubenianum.

"Wie door het portiek van het Rubenshuis wandelt, stapt vandaag eigenlijk het universum van Rubens binnen", zegt architect Paul Robbrecht. "Dat gevoel willen we nog versterken. Er komt onder meer een extra tentoonstellingsruimte in de beste klimatologische omstandigheden en een nieuw onthaal."