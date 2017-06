Art is Comic: 'komische' kunst voert de boventoon in Molenbeeks museum

Kunst die zich verhoudt tot de socio-politieke realiteit hoeft niet altijd zwaarbeladen te zijn. Met de expo Art Is Comic toont het MIMA dat lichtvoetige kunstwerken in een museum even goed gedijen als op straat of op Instagram.

Hoe veel kunstwerken ziet u dagelijks op het scherm van uw smartphone verschijnen? Meer dan u vermoedt waarschijnlijk. Dat is alleszins de indruk die je krijgt als je door Art Is Comic loopt, de nieuwe expo in het Molenbeekse MIMA. Zes Europese kunstenaars uit verschillende domeinen – streetart, comic art, animatie en sculpturen – stellen er werk tentoon met een komische, lichtvoetige inslag. Het idee voor de expo ontstond toen het MIMA nog in zijn kinderschoenen stond, en Brussel nog moest bekomen van de aanslagen van 22 maart.