Amerikaanse schrijfster Kate Millett (82) overleden

De schrijfster werd in 1970 beroemd dankzij haar boek 'Sexual politics', dat oorspronkelijk haar proefschrift was. Het bevatte uitgebreide kritiek op het patriarchaat dat de westerse samenleving en literatuur kenmerkt, in het bijzonder het seksisme en heteroseksisme van schrijvers als D.H. Lawrence, Henry Miller, Jean Genet en Norman Mailer. Ook hakte ze in op de theorieën van Sigmund Freud.



In 1971 kocht Millett een boerderij en land. Ze startte een project dat uiteindelijk tot de Women's Art Colony/Tree Farm leidde, een gemeenschap van vrouwelijke artiesten.