21 van 30 werken van Modigliani blijken vals: expositie in Genua gesloten

De sculpturen en schilderijen van de beroemde Italiaanse kunstenaar behoren tot het allerbeste van het expressionisme van de 20ste eeuw. De tentoonstelling in het Palazzo Ducale (Dogenpaleis) was dan ook een schot in de roos. Maar plots gelaste de directie de onmiddellijke sluiting van de populaire expositie. Het grootste deel van de kunstwerken zouden ordinaire vervalsingen zijn.



Pijnlijk was dat de gedwongen sluiting van de expositie pas plaats vond drie dagen voordat de tentoonstelling ook echt zou aflopen. Al die tijd waren de verdachte werken dus zichtbaar voor het publiek. De Italiaanse politie heeft 21 van de 30 werken die in Genua tentoongesteld werden direct in beslag genomen. Drie mannen zijn aangehouden. Bovendien is er een onderzoek gestart naar de Zwitserse curator van de tentoonstelling.