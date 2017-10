'Is dit een visser of een performance?'

Tate St Ives heropent en eert de modernisten in Brits vissersstadje

Het lieflijke St Ives, in het uiterste puntje van Groot-Brittannië, is het verbouwde Tate-museum weer open. Hier vindt je een Rothko, Mondriaan en de imposante Hepworth. Of hoe een afgelegen vissersstadje een kunstenaarskolonie werd én een wereldberoemd museum aantrok.

In het meest zuidwestelijke hoekje van Groot-Brittannië ligt St Ives, een pittoresk en ogenschijnlijk slaperig kuststadje. Zes lange treinuren verwijderd van Londen en met vergezichten die uitermate geschikt zijn voor postkaarten. Maar ook met, verzonken in de kliffen en met zicht op zee, een museum van Tate Gallery dat jaarlijks vlot een kwart miljoen bezoekers trekt.

Wat gek, vindt u misschien, voor een vissersstadje in het verarmde Cornwall. Maar hier bracht Virginia Woolf als kind haar zomers door, hier woonde en stierf de bekende beeldhouwer Barbara Hepworth, wier bronzen sculptuur voor het VN-gebouw in New York staat.