Til je provençaalse pasta naar een hoger niveau met... mosselen!

Wat heb je nodig?

350 g tagliatelle

3 kg mosselen, schoongemaakt

250 g kerstomaatjes, gehalveerd

2 teentjes knoflook, geperst

1 ui, gesnipperd

4 takjes basilicum

4 takjes tijm

2 el gehakte peterselie

2 el gehakte bieslook

olijfolie

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Kook de pasta beetgaar in licht gezouten water. Verhit een flinke scheut olijfolie in een grote pot en bak de ui glazig. Voeg de look, de kerstomaten en de tijm toe.

Kruid met wat peper en zout en roer alles goed door elkaar.

Stap 2: Doe er de mosselen bij en draai het vuur hoog. Leg het deksel op de pot en laat een 10-tal minuten koken tot alle mosselen opengaan.

Schud de pot af en toe stevig op.

Stap 3: Giet de pasta af en schep in een schaal. Schep er de mosselen, groenten en wat kookvocht op en bestrooi met de peterselie en bieslook.

Werk af met enkele blaadjes basilicum.

Heb je meer zin in een pittige variant?

Probeer dan deze pittige mosselen à la provençale!