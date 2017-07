Stijgende omzet vleesvervangers door opkomst flexitariërs

Dat is althans de verklaring van Quorn Foods voor zijn positieve resultaten. Het Britse bedrijf verkoopt in achttien landen vleesvervangers gemaakt van schimmels, gisten en zwammen.

In de eerste helft van het jaar steeg de omzet van Quorn met 19 procent. Het bedrijfsresultaat was in die periode 15,3 miljoen euro. De Europese markt, waaronder België, doet het met een groei van 29 procent zelfs nog beter dan het wereldwijde gemiddelde.

Quorn is niet alleen de naam van het bedrijf dat vleesvervangers produceert, maar ook van de vleesvervanger zelf. In 1985 produceerde Marlow Foods voor het eerst een alternatief voor vlees gemaakt van schimmels en zwammen. In de jaren negentig breidde het bedrijf uit naar de landen van het Europese vasteland, in 2002 volgde Noord-Amerika. Tegenwoordig zijn het bedrijf en zijn producten eigendom van het Filippijnse Monde Nissin.

Door de behaalde resultaten bulkt het bedrijf van het zelfvertrouwen. Volgens topman Kevin Brennan is er nog veel te halen op het terrein van vleesvervangers. Binnen tien jaar moet de omzet van Quorn verviervoudigen, wat van de producent van vleesvervangers een miljardenbedrijf zou maken. Met dat doel investeert het bedrijf in uitbreiding van zijn belangrijkste fabriek in Engeland. Het totale aantal medewerkers neemt door toe van 650 naar 950, terwijl de 'vleesproductie' verdubbelt.