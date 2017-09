Sporten en hydrateren: zó maak je de juiste keuze

Goed gehydrateerd blijven is cruciaal voor je gezondheid. Dat geldt nog meer tijdens het sporten. Water is een onmisbare bondgenoot.

Wat zijn de risico’s van uitdroging? Bij uitdroging neemt het water in je bloed af en versnelt het hartritme, wat een invloed heeft op je fysieke prestaties. Het verlies van 1 % van ons lichaamsgewicht aan vocht zou leiden tot een daling van de capaciteiten met 10 %. Daarnaast kunnen peesontstekingen en nierproblemen optreden. Verder draagt de hydratatie bij tot de regeling van je lichaamstemperatuur. Uitdroging kan zelfs resulteren in een thermische schok.

Wanneer moeten we drinken? Zorg ervoor dat je drinkt voor, tijdens en na de inspanning. Vooraf, om goed gehydrateerd aan je inspanning te beginnen. Tijdens, en wacht vooral niet tot je dorst hebt: in dat geval is het al te laat, want het is een teken van lichaamsverzwakking. Er wordt aangeraden om regelmatig kleine hoeveelheden te drinken. Zo adviseren specialisten om elke 20 minuten ongeveer 200 ml water te drinken, anderen zeggen dan weer dat je beter om het kwartier 3 slokken water drinkt. Tot slot moet je ook na de inspanning drinken, om vlot weer op krachten te komen.

Wat drinken we? Bij een fysieke activiteit van een tot anderhalf uur is water je beste bondgenoot. Drink het bij voorkeur fris, maar nooit ijskoud om spijsverterings- en darmproblemen te vermijden. Natuurlijk mineraalwater wordt sterk aanbevolen, maar ook water verrijkt met suiker. Niet alleen de natuurlijke samenstelling van het water is immers belangrijk, maar ook de smaak. Verschillende studies wijzen uit dat een lekker drankje efficiënter is omdat je er makkelijker van drinkt.