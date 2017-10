Rosch in Hasselt: de 'less is more' van Peter Goossens een eigenzinnige touch

Goeienavond, deze cracker met zeezout en dukkah-kruiden heb ik voor u gemaakt.” Ik kijk op, zie nog een bordje met ibericoham staan en raak ­verstrikt in de gastvrije ogen van Nicole Schellekens. Toch was Nicole vóór Rosch nooit eerder ­gastvrouw. Een tijd geleden werkte ze nog als patissier in de keuken van Peter Goossens waar ook chef Glen Rosch aan de slag was. Je weet hoe dat gaat: op het ene kookpunt volgt het andere…

Intussen runnen Nicole en Glen hun eigen zaak, voor twintig gasten in Hasselt-West. Ze kozen voor een pand met een loungy entree, een open keuken/bar met daarachter een knus ingerichte zaal en een terras dat uitgeeft op hun kruidentuin en kippenhok.