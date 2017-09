Op zoek naar verborgen parels!

Elk jaar rond deze periode staan de wijnfolders van je super- of hypermarkt weer vol met de mooiste flessen. In lyrische woorden beschrijven de wijninkopers hun favoriete vondsten, zodat jij ze in blind vertrouwen kunt kopen. Maar hoe bepalen ze welke wijn écht de moeite waard van het aanprijzen waard is? Hoe vinden ze die verborgen parels die hun professionele smaakpapillen in vervoering brengen?

“Gemiddeld organiseer ik twee of drie keer per week een wijnproeverij op kantoor”, zegt Francis Lerminiaux, die al tien jaar wijninkoper bij Carrefour is. “Het gaat dan om stalen die ik op een of andere beurs heb ontdekt en die ik opnieuw opvraag voor een bevestiging, of om nieuwe oogsten of bepaalde jaartallen te beoordelen. Soms gaan we ook specifiek op zoek naar een bepaalde wijn, bijvoorbeeld om ons assortiment uit te breiden.”

“De wijnsector is de hele tijd in beweging, dus we kijken constant uit naar de nieuwste trends. Een aantal keer per maand vertrek ik op ontdekkingstocht door de Belgische markt. Ik ga mijn licht opsteken bij de concurrenten, noteer welke wijnen het goed doen bij kelderbeheerders en welke trends de Belgische importeurs volgen.”