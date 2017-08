Makkelijk en efficiënt, maar lekker is dat vloeibare 'techvoedsel' nog niet

Soylent staat vooral bekend als het drankje van technerds, maar tegenwoordig ligt het goedje ook in de niet-digitale schappen - die van supermarktketens Spar en 7-Eleven. Worden vloeibare maaltijdvervangers mainstream of is de shakerevolutie nog mijlenver weg?

De naam van 's werelds bekendste maaltijdvervanger lijkt op het eerste gezicht slecht gekozen: Soylent, naar Soylent Green, de dystopische sciencefictionfilm uit 1973. Ook in die film eten mensen maaltijdvervangers waar 'alles in zit', maar blijkt het geheime ingrediënt uiteindelijk de mens zelf - 'Soylent Green is people!'.

Een onsmakelijke associatie, maar de productnaam blijft daardoor wel hangen.