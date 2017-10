Gezond brood waar je níét dik van wordt: veggie groentebrood met broccoli en feta

Brood eten is niet altijd een goed idee, zeker niet voor wie koolhydraten en gluten wil vermijden. Smacht je toch naar een sneetje? Dit vegetarisch brood bevat bijna niks anders dan groenten, je krijgt dus alleen maar vitamines en géén dikmakers binnen. Werk af met een broccoli-fetaslaatje voor een lunch die alleen maar ultragezond is!

Wat heb je nodig?

250 g witte champignons

120 g walnoten

100 g paneermeel

2 eieren

1 ui, gesnipperd

1 wortel, in blokjes

1/2 rode paprika, in blokjes

50 g geraspte emmentaler

2 el gehakte peterselie

2 teentjes knoflook, geperst

2 tl mosterd

1 tl currypoeder

500 g broccoli, in roosjes

150 g feta

2 el gehakte munt

boter

peper en zout



Zo maak je het:

1. Verwarm de oven op 180°C. Rooster de noten even kort in de koekenpan. Hak ze daarna in kleine stukjes.

2. Doe de champignons in een blender en maal fijn. Roerbak ze in wat boter in een koekenpan totdat het vocht eruit is.

Meng alle ingrediënten, behalve de broccoli en de feta, in een kom door elkaar. Kruid met peper en zout.

Doe het mengsel in een ingevette cakevorm en zet 40 minuten in de oven.

3. Blancheer de broccoliroosjes in licht gezouten water. Giet af en schep op een schotel. Verkruimel er de feta over

en werk af met de munt. Serveer bij het groentebrood.

Nog niet je zin gevonden?

Misschien helpt dit bananenbrood je wel! Lekker & gezond!

Volg jij NINA al op Facebook?

En ook NINA Kookt kan je op Facebook volgen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met BrandTales, de branded content afdeling van De Persgroep Advertising en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.